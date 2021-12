Un tribunal de Los Angeles a décidé ce mardi 14 décembre de juger Tory Lanez la star canadienne du rap. Il passera devant la justice pour avoir tiré dans les pieds de la chanteuse Megan Thee Stallion. L’incident s’était produit au cours de l’année dernière lors d’une fête à Hollywood. Selon le rappel des faits, la chanteuse se trouvait dans un véhicule avec Tory Lanez quand ce dernier a décidé de tirer dans ces pieds.

Une « semi-automatique »

L’arme utilisée est selon le Tribunal, est semi-automatique. Au cours de la dispute qui a débouché sur le tir, le rappeur demandait à la chanteuse de danser. Avant de faire usage de son pistolet, il lui a lancé selon le récit d’un enquêteur : « danse, s*lope ». La chanteuse qui est sortie de son véhicule blessée est allée quémander de l’aide dans une maison voisine.

La star canadienne en état d’ivresse a voulu sauver les meubles en présentant ses excuses et a par ailleurs proposé de la raccompagner à son domicile. Il lui aurait également proposé de l’argent pour étouffer l’affaire. Megan Thee Stalliona été hospitalisée et les médecins lui avaient retiré plusieurs éclats de balle. Selon les confidences de cette dernière à la police, elle garde des séquelles sur cette situation.

Risque gros si il est reconnu coupable

Elle n’arrive par exemple plus à porter certains modèles de chaussures à cause des fragments restaient dans ses pieds. Le chanteur canadien pour sa part sera poursuivi pour attaque à l’aide d’une arme semi-automatique et de port d’une arme à feu non enregistrée. S’il est reconnu coupable, il risque jusqu’à 22 ans de prison.