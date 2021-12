La célèbre chanteuse colombienne Shakira veut en finir avec les impôts qu’elle doit à l’administration fiscale espagnole. En effet, pour payer les impôts qu’elle doit au fisc, l’interprète du tube Hips don’t lie a cédé les droits des titres de ses chansons. L’information a été donnée par le journal El Pais, qui indique que la chanteuse a vendu les droits de ses 145 chansons pour ne pas aller en prison.

Elle vivait en Catalogne avec son époux Gérard Piqué

C’est donc la compagnie Hipgnosis Songs Fund Limited qui a acquis tous les droits des chansons de Shakira. L’entreprise a aussi acheté les droits sur les textes de la chanteuse. Notons que cette dernière risquait d’aller en prison si elle ne réglait pas cette affaire avec le fisc espagnol. En effet, La justice espagnole l’accuse d’avoir menti sur son lieu de résidence. Shakira aurait dit qu’elle résidait dans sa maison aux Bahamas alors qu’en réalité elle vivait en Catalogne avec son époux Gérard Piqué, entre 2012 et 2014. A l’issue de l’enquête, il a été constaté que Shakira avait passé, entre 2011 et 2014, plus de temps en Espagne que dans n’importe quel pays européen. Dans le même temps, elle disait avoir vécu de manière « sporadique » en Espagne.

Ces déclarations ont cependant été rejetées par les autorités espagnoles qui l’ont sommé de payer les impôts qu’elle doit. Pour rappel, Shakira aurait déjà payé près de 24 millions d’euros à l’administration fiscale espagnole, en 2018, dans le cadre de cette affaire.