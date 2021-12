Au Bénin le procès de Reckya Madougou s’est ouvert ce vendredi matin à 9 heures. L’opposante est jugée avec 5 coaccusés. il s’agit de Georges Sacca Zimè, Mama Touré Ibrahim, Bio Dramane Tidjani, Mama Bio Amadou Tidjani et Gbassiré Mora Mohamed. On leur reproche des faits de financement du terrorisme, de terrorisme, d’association de malfaiteurs et d’abus de fonction.

« Le dénouement m’apparaît inscrit à l’avance »

Les avocats de la défense qui étaient bien présents ont dit avoir demandé l’audition des témoins comme Rachidi Gbadamassi, Modeste Kérékou, Nazaire Sado et Mama Sani. Le conseil français de Reckya Madougou, Me Antoine Vey a ensuite pris la parole pour s’adresser au juge de la Cour: « Monsieur le président, votre juridiction ne présente aucune garantie d’indépendance » lui lance t-il, avant d’enlever sa robe d’avocat et de quitter la salle d’audience.

Une fois dehors il explique à Frissons radio les raisons de son acte. « J’ai tenu à ne pas participer à la suite de ce procès dont le dénouement m’apparaît inscrit à l’avance » a déclaré l’avocat qui avait spécialement quitté la France pour défendre sa cliente. Le procès suit son cours.