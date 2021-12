Kylian Mbappé serait prêt à faire des concessions pour jouer et gagner avec Lionel Messi. C’est du moins ce qu’il convient de retenir d’une interview qu’il a accordée à la chaîne de télévision américaine CNN dans un contexte où son départ ou son maintien au sein du club francilien continue de nourrir l’actualité sportive.

Le jeune attaquant français faisait notamment remarquer que c’était un véritable « honneur » pour lui de joueur avec l’Argentin. Il a poursuivi en disant tout le bien qu’il pense du lauréat 2021 du Ballon d’Or. Selon les propos de champion du monde, il serait prêt faire beaucoup de choses pour remporter des titres aux côtés de celui-ci.

« Des concessions pour gagner… »

« C’est un moment incroyable pour l’histoire du jeu. J’espère que nous allons remporter beaucoup de titres cette saison et être reconnus comme la meilleure équipe du monde. Pour cela, nous devons continuer à travailler. Nous devons faire des concessions lorsque nous jouons avec ce type de joueur, mais avec Leo Messi c’est plus facile car c’est avant tout un plaisir, et je veux gagner. Donc, si je dois faire des concessions pour gagner, je le ferai », a déclaré l’attaquant du club francilien.

Départ annoncé de Mbappé

Notons que ces mots de Kylian Mbappé interviennent alors que des annonces fusent de partout sur son probable départ vers les Merengue. Les médias rapportaient par exemple les sous-entendus d’une publication faite par le journaliste qatari, Mohammed Al Kaabi connu pour la révélation des scoops en provenance de Doha. « 5 jours et il peut signer avec le Real Madrid », avait laissé lire l’homme des médias sur cette situation. Il rappelle ainsi que dès le 1er janvier, l’attaquant français aura la possibilité de discuter avec le club de son choix.