Près de cinq années se sont écoulées depuis l’éclatement du groupe mythique nigérian Psquare, formé par les frères Okoye. De l’eau a maintenant coulé sous les ponts et les deux frères ennemis d’autrefois ont repris le chemin du podium. Ainsi, Peter et Paul Okoye ont chanté ensemble le samedi 25 décembre 2021, jour de la fête de Noël, au Eko Convention Center.

Un moment rempli d’émotions

L’occasion était pour les frères jumeaux de révéler aux spectateurs la personne qui se cache derrière leur réconciliation. L’un des chanteurs Paul Okoye a fait savoir que pendant toutes ces années, où son frère et lui étaient à couteaux tirés et évoluaient en solo, c’était le milliardaire nigérian Tony Elumelu qui a œuvré pour qu’ils soient de nouveau ensemble. Il faut dire qu’il s’agissait d’un moment rempli d’émotions, durant lequel les frères ont remercié ce dernier en direct sur scène, pour ce qu’il a fait pour eux. Paul Okoye a saisi l’occasion pour s’excuser auprès de Tony Elumelu pour l’avoir déçu pendant tout ce temps. En outre, les spectateurs ont eu droit à une autre bonne nouvelle. Le groupe Psquare leur a annoncé que les chanteurs J Martins et Timaya, qui étaient aussi en désaccord, se sont aussi réconciliés. Ces derniers les ont rejoint pour chanter avec eux.

Rappelons que Tony Elumelu n’est pas un inconnu de scène publique au Nigéria. L’homme âgé de 57 ans est en effet un des milliardaires derrière notamment Aliko Dangoté. Par ailleurs, il est le patron de la United Bank of Africa (UBA) et de Heirs Holding Limited.