Un tribunal malgache a reconnu coupables deux citoyens français d’avoir fomenté un coup d’État manqué contre le président Andry Rajoelina et les a condamnés à 10 ans et 20 ans de travaux forcés. Au terme d’un procès de 10 jours à Antananarivo, la capitale, Paul Rafanoharana, un Franco-Malgache, ancien conseiller du président Rajoelina a été condamné vendredi à 20 ans de prison. Philippe François, ancien colonel de l’armée française devenu homme d’affaire a été condamné à 10 ans de prison.

Les deux Français ont été arrêtés en juillet et accusés, avec 18 autres prévenus, d’atteinte à la sûreté de l’Etat, d’association de malfaiteurs et de complot en vue d’assassiner le président. Les deux appartenaient à « une organisation criminelle » qui cherchait à « mener une attaque contre le président Rajoelina » comme le montrent « des courriels, des armes et de l’argent, saisis » par les autorités, a indiqué le procureur de la République Arsène Rabe. Leur projet a été nommé « Apollo 21 », a déclaré le parquet.

Nous sommes vraiment consternés par ce verdict

Les deux hommes ont plaidé non coupables et leur défense a dénoncé le procès inéquitable avec « de nombreux vices de procédure ». « Nous sommes vraiment consternés par ce verdict », a déclaré Arlette Rafanomadio, l’une des avocats de Rafanoharana. « Nous ne nous attendions pas à une peine aussi lourde car il n’y a pas de preuves tangibles pour condamner notre client », a-t-elle déclaré. « Nous allons faire appel et nous étudions d’éventuelles candidatures aux instances internationales » a-t-elle ajouté.

« Ce n’est pas un crime d’avoir pensé à neutraliser la mafia »

Lors du procès, Rafanoharana n’a pas nié avoir imaginé un moyen de « neutraliser » l’entourage du président, mais il a nié avoir comploté pour tuer le président lui-même. « Je considère que ce n’est pas un crime d’avoir pensé à neutraliser la mafia qui nuit au pays et d’avoir voulu aider un président prisonnier d’influences diverses », a-t-il déclaré au tribunal. François quant à lui a nié toute implication dans le complot. « Je n’ai jamais été directement ou indirectement impliqué dans un tel projet », a-t-il déclaré.

Parmi les autres condamnés figure l’épouse de Rafanoharana qui a été condamnée à cinq ans de prison. L’ancien Premier ministre malgache Victor Ramahatra a été condamné à cinq ans de prison avec sursis. Pour rappel, le parquet avait requis la réclusion à perpétuité contre les deux Français de même que pour deux autres accusés, également condamnés à des travaux forcés.