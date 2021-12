Les choses semblent s’améliorer entre la Corée du Nord et son voisin du sud. En effet, la fin de la guerre entre les deux pays a été officiellement déclarée près de 70 ans après la fin des hostilités. C’est le chef de l’Etat sud-Coréen Moon Jae-in qui a fait l’annonce, mettant l’accent sur le fait que la Corée du Sud et la Corée du Nord, de même que la Chine et les Etats-Unis ont approuvé en « principe » de déclarer officiellement la fin de la guerre de Corée.

Il y a toujours des tensions entre les deux pays

L’annonce de la fin de la guerre a été faite dans la capitale australienne Canberra, où le dirigeant sud-coréen a indiqué que les avancés en ce qui concerne cet accord « de principe » sont freinées par l’hostilité à l’égard des Etats-Unis et à l’égard de la Corée du Sud. D’après Moon Jae-in, c’est à cause de cela que toutes les parties n’ont pas entrepris des discussions sur la déclaration. Par ailleurs, le chef de l’Etat n’a cependant pas manqué de souligner qu’il y a toujours des tensions entre les deux pays. Ainsi, selon lui, l’armistice entre les deux Corées, qui est en vigueur depuis 70 années est toujours « instable », soulignant qu’une déclaration officielle de paix pourrait ouvrir la voie du dialogue avec Pyongyang sur son programme nucléaire.

Notons que cette déclaration du chef de l‘Etat sud-coréen intervient dans un contexte où la Corée du Nord avait refusé ses appels pour une déclaration officielle de fin de la guerre. Selon elles, cette proposition cache la politique hostile de Washington à l’égard de Pyongyang.