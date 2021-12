C’était le lundi 29 novembre 2021 que la cérémonie du ballon d’or a eu lieu à Paris. Le trophée a été décerné à l’international Argentin Lionel Messi qui en est à son septième ballon d’or. Outre la Pulga, c’est le joueur Portugais Cristiano Ronaldo qui possède le plus de ballon d’or (05).

« Il est là et il est arrivé à un bon moment »

Interrogé, dans un entretien accordé au média sportif espagnol AS, sur l’éventuel successeur des deux stars, l’ancien joueur du FC Barcelone, Samuel Eto’o a choisi Kylian Mbappé. « Il est là et il est arrivé à un bon moment, dans lequel Messi et Cristiano, les dieux du football, sont au crépuscule de leur carrière en raison de leur âge et Mbappé arrive. J’espère que ce sera le joueur le plus important pour les 10 ou 15 prochaines années. Il a tout pour être ce joueur unique dont le football a besoin après ces deux monstres » a déclaré Samuel Eto’o. Par ailleurs, ce dernier a donné son avis sur le joueur français du Real Madrid, Karim Benzema. Pour l’ancien lion indomptable, celui-ci est une pièce importante du club madrilène.

« Il y a des choses dans le football que je ne comprends pas. Il est le leader de l’équipe (…), mais Benzema à Madrid, c’est un dieu et nous devons lui donner sa place », a-t-il déclaré avant d’ajouter : « Cristiano est parti, Karim est là et Madrid gagne toujours ». Notons qu’au cours de cet entretien, Samuel Eto’o était interrogé sur le joueur brésilien du Real Madrid, Vinicius Junior. Cependant, il a répondu que : « Benzema est au-dessus de tout le monde ».