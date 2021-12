Elle s’est lancée une mission que peu de gens osent affronter : visiter l’Afrique, comme certains visitent l’Europe. Sandy Abena, une « Guadeloupéenne fière de ses racines africaines » vante les mérites de voyager en Afrique et dans les pays des caraïbes : l’Afro world. Elle ne recule devant quitte à briser des tabous même présents dans d’autres communautés : Voyager et découvrir des territoires inconnus, des pays parfois jugés à risque, mais sans peur, sans jugement (sur place) et sans appréhension. LNT s’est rapprochée de cette Globetrotteuse Guadeloupéenne… Pour son rêve, elle a tout quitté, emploi, vie stable en France. Elle ne s’est pas lancée dans cette aventure en étant en situation difficile, elle ne cherchait pas une échappatoire. Loin de là ! Sur la toile, elle répand photos, vidéos et bonne humeur. D’où lui est venue cette idée ? Pourquoi cette passion de l’Afrique, pourquoi devez-vous visiter l’Afrique ? Sandy vous dit tout

Bonjour Sandy, pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs ?

Je suis Sandy Abena, Guadeloupéenne fière de mes racines africaines. Initialement, je suis Acheteuse internationale Software à paris, mais il y a 10 mois j’ai tout quitté pour m’envoler pour un Tour du Monde de l’Afro World ! Je suis une globetrotteuse depuis que je suis bébé ! A 10 mois, je prenais l’avion pour la première fois en Guadeloupe, l’île natale de mes parents. Ce sont vraiment eux qui, malgré leurs modestes moyens, m’ont transmis le goût du voyage et surtout de la découverte de l’Autre. Du coup, avant l’âge de 18 ans, j’avais déjà voyagé seule, en colo ou en famille dans plus d’une vingtaine de pays à travers 4 continents (Des Etats-Unis à à l’Afrique du Sud en passant pour le Mexique). Mais en ce qui concerne l’Afro World* (*Afro World : Concept que j’ai inventé et qui désigne l’Afrique et tous pays où l’Afrodescendance : Caraïbes, Amérique Latine, etc), j’ai vraiment eu le déclic à l’âge de 16 ans lors de mon voyage à… Cuba. Et oui, mon amour et ma quête de découverte pour nos cultures afro a démarré hors du continent Africain! A Cuba, c’est la première fois que je voyais une vrai communauté Noire hors de France (et de ma Guadeloupe évidemment).

Et là, l’Histoire qu’on me racontait depuis toujours de cette Traite Transatlantique, ce « oui vous les Antillais vous venez d’Afrique » a pris tout son sens. Il existait donc d’autres peuples comme nous (les Antillais), arrachés au continent et qui se sont développés et ont crée leur propres cultures, spiritualités, langues, hors de la Terre Mère. Bref, je n’ai pas attendu bien longtemps, et à 18 ans, je faisais mon premier solo trip au Ghana. Depuis ce jour-là, il ne se passe pas une année sans que je fasse un voyage dans l’Afro World : Sénégal, Côte-d’Ivoire, Ghana, Afrique du Sud, Kenya, Rwanda, RDC, Barbade, Martinique, Dominique, Ethiopie, Tanzanie, Zanzibar, Mozambique, Zimbabwe, Zambie, Botswana, etc ; Jusque-là, je profitais de mes vacances scolaires puis de mes congés au travail. Mais cette année, j’ai décidé de tout plaquer : mon job, mon appart, ma famille, mes ami.e.s, tout le confort de ma petite vie parisienne pour découvrir encore plus de pays de l’afro world et de faire 10 pays en 10 mois !

Pourquoi avoir décidé de tout laisser tomber et de vous lancer dans cette aventure ?

Mon objectif ? Inciter l’afrodescendance à partir à la découverte des pays de chez Elle. Cesser d’invisibiliser le continent africain dans nos plans de voyage (Il n’y a pas que Bali et Miami dans la vie !). En apprendre plus sur nos cultures et notre Histoire à travers le voyage. Ma plus belle fierté aujourd’hui c’est de recevoir chaque jours des dizaines de photos de personnes qui ont fait le choix de partir après avoir vu mes vidéos sur instagram. Des personnes qui me disent avoir annuler leurs voyages en Asie, Europe ou autre pour choisir un pays du continent.

La plupart d’entre eux disent qu’ils ne savaient pas que c’était possible de voyager aussi simplement et le fait de m’avoir vu les a convaincu ! Je suis aussi super contente car, si j’ai commencé à voyager en Afrique depuis l’âge de 18 ans (à l’époque, il n’y avait pas instagram), je vois de plus en plus de Youtubeuses et Instagrammeuses s’inspirer de mon travail et voyager à leur tour ! Plus nous serontnombreux et nombreuses à la faire, plus nous pourrons rapidement changer les choses.

Pouvez-vous nous parler de votre projet « 10 mois, 10 pays » ? Quels sont les pays que vous allez visiter ?

Ce voyage a nécessité environ 6 mois de préparation : démarches administratives, démarches visa, achat d’équipements voyage, achat de matériel pour filmer et documenter mon voyage (téléphone, drone, etc…). Le challenge était de réaliser toutes ces actions tout en continuant à produire du contenu pour ma plateforme Abenafrica.com et tout en poursuivant mon job d’Acheteuse Internationale Software dans une grande entreprise du CAC40. J’ai établi un planning sur 6 mois et je réalisai chacune des options au fur et à mesure.

Concernant la partie « financement », je n’ai fait appel à aucun partenaire et je ne fais pour l’instant aucune collaboration pendant mon voyage (hôtel, resto, etc) car je veux garder ma liberté de dormir où je veux, quand je veux, de changer de plan au dernier moment et surtout de recommander des endroits ou des activités parce que je les aime vraiment et non parce qu’on m’a payé pour le faire. Je prends ma mission de « inciter les Afro Curieux a voyager en Afrique » très à cœur. Donc je veux que les informations et les reco que je partage soient le plus authentique possible. Ainsi, je finance 100% de mon voyage grâce à mes économies. J’ai également ouvert une cagnotte et je suis vraiment reconnaissante car certain.e.s des personnes qui suivent Abenafrica sur Instagram participent parfois à cette cagnotte de manière à me soutenir et récompenser mon voyage et mon travail.

Pour le continent Africain, j’ai décidé de faire minimum 1 pays dans chaque région du continent (Ouest, Est, Afrique Centrale, Afrique Australe). Les seules régions ont je n’irai pas dans le cadre du « 10 MOIS, 10 pays » sont les pays de l’Océan Indien (Mayotte, Madagascar, etc..) mais je compte bien y aller en 2022 !

Pour ce trip 10 mois, 10 pays, Je me suis donnée une seule règle : interdiction de retourner dans un pays où j’ai déjà voyagé !

Du coup je suis partie en Mars 2021 pour la RDC le premier pays de mon itinéraire. Ensuite : Ethiopie, Tanzanie et Zanzibar, Mozambique, Zambie, Cameroun et je suis actuellement au BÉNIN. Il me reste 3 pays avant de relever mon défi !

J’ai dû faire plusieurs ajustements. Le premier concerne la durée du voyage. Initialement, je devais rentrer en France fin Décembre 2021. Finalement, je rentre en Février 2022 ! Un mois dans chaque pays, c’est beaucoup trop court, surtout quand je dois en même temps faire le travail de documentation et de production de vidéos de mon voyage quotidiennement.

Ensuite, en raison de la crise sanitaire actuelle, j’ai dû annuler les pays de la Caraibes et d’Amérique Latine (Jamaïque, Colombie, Brésil). Je ferai donc l’ensemble de mon trip sur le continent Africain.

Que retenez-vous des voyages déjà effectués ?



Sans aucune hésitation, ce sont les rencontres que j’ai faites. Ce groupe de 5 meilleurs amis que j’ai rencontré à Kinshasa et qui m’ont fait découvrir les 4 coins de la capitale. Cette autre globetrotteuse de l’Afrique que j’ai rencontré en Ethiopie et avec qui j’ai visité la ville Sainte de la Libella. Ces 2 guadeloupéennes que j’ai rencontré par hasard à l’aéroport d’Addis Abeba et qui m’ont proposé de m’organiser une partie de mon voyage…en Tanzanie ! Mes parents qui sont venus me rejoindre 10 jours à Zanzibar. Cet homme que j’ai rencontré sur la plage paradisiadique de Vilankulo au Mozambique. Cette bloggeuse Zambienne que j’ai rencontré par hasard dans un resaurant à Lusaka et qui m’a fait visiter toute la ville le lendemain. Et il y a tant d’autres histoires encore !



Il n’y a pas un modèle de vie et de bonheur unique. En grandissant en France, on a l’impression qu’il n’y a qu’un modèle de vie : avoir son apparte, sa famille, son job , attendre cettte fameuse promotion, puis la retraite. On ne vit pas dans le moment présent, on est constamment entrain d’attendre le next step de notre vie. Ici, je rencontre des personnes qui vivent le Présent et c’est ce qui leur apporte Paix et Bonheur. Je pense que nous devrions tous s’inspirer de ça.

Avez-vous des retours d’internautes que vous avez convaincus de visiter l’Afrique ?

Je reçois tous les jours des dizaines de photos d’abonnés qui ont été visiter les mêmes pays que moi juste après mon passage. Ils passent par les guides que j’ai recommandés, les logements où j’ai séjourné. C’est ça l’impact que je veux avoir. Et c’est ma plus grande fierté. Une fois, une abonnée m’a dit avoir annulé SON billet remboursable pour new-york après qu’elle ait vu mes stories au Rwanda !

En voyageant sur le continent, vous avez sûrement constaté que beaucoup d’africains ne connaissaient pas suffisamment leur continent.

Pourquoi selon vous, et comment y remédier ?

Pour moi la réponse ; ce sont les réseaux sociaux. Instagram et Facebook impactent de plus en plus. C’est en montrant de plus en plus de personne voyage sur le continent, ou faire du tourisme dans leur propre pays que nous arriverons à changer les choses !

Au-delà de ce projet, comment voyez-vous votre avenir ? En Afrique ou aux Caraïbes ? En France ou un pont entre la Guadeloupe et l’Afrique. ?

J’ai une vision très claire de ce que je veux pour mon avenir. Après mon voyage, je rentrerai en France quelques mois pour rendre mon appartement et régler 2-3 aspects administratifs. Ensuite, je retournerai sur le continent. Je ne sais pas encore quel pays. J’ai le choix car je veux vivre d’abenafrica, ce sera un job digital que j’aurai créer su coup je pourrai le faire de n’importe où tant que j’ai une bonne connexion internet !

Je rentrerai en France 1 fois par an et en Guadeloupe 1 fois par an. Voilà la vie dont je rêve !

Pensez-vous que les Français d’outre-mer devraient tenter l’aventure africaine ?

Ils sont déjà nombreux à le faire ! Mais oui effectivement, je pense que nous devrions tous revenir au moins une fois sur la Terre de nos ancêtres<; Et vice versa, les Africains pourraient venir voir ce que sont devenues leurs frères et sœurs de l’autre côté de l’Atlantique ! Dans la caraibes et dans les communautés afro latine !

À quand le tour complet de l’Afrique ?

J’ai déjà fait une vingtaine de pays sur les 55 du continent ! Donc c’est pour bientôt ! En effeet, j’avais déjà voyager régulièrement avant ce long voyage de 10 mois. En tout cas, j’ai déjà en tête les pays que je ferai apères mon dégi : ce sera l’Ouganda et le Malawi ! Je suis vraiment tombé amoureuse de l’afrique de l’Ouest, de la facilité à voyager là-bas et de la gentilesse des gens. Seul bémol ? Ils ne consomment pas de bananes plantains frits là-bas…c’est dommage, c’est mon plat préféré !

Le moment le plus unique et incroyable que j’ai passé depuis que je suis arrivée en Éthiopie 🤍 #10mois10pays #TourDuMonde #AfroWorld pic.twitter.com/lCQubUMy4Z — Sandy Abena (@abenafrica) May 23, 2021

Sandy Merci beaucoup pour cet entretien, un conseil pour les lecteurs ?

Cela fait maintenant plus de 20 ans que je voyage dans le monde entier et 10 ans que je voyage en Afrique et s’il y a une chose dont je me suis rendue compte, c’est qu’il n’y a rien que j’ai vu dans ce monde qui n’existe pas déjà Afrique. C’est un peu normal en réalité, puisque l’afrique est la Terre Mère des autres terres.

Des célèbres champs de Thé de Bali que vous retrouverez aussi au Rwanda, au magnifiques monts d’Irlande que vous retournerez dans tout le RD Congo en passant par les sources de d’eaux chaudes, les picines de sels et des chateaux du togo et d’Ethiopie ou des plages paradisiaques de Tanzanie et du Mozambique vous serez émerveillés par ce continent.

Le plus qu’il a par rapport aux autres ? La dimension culturelle et historique incroyable et multiple. Et évidement le fait qu’il y a peu de tourisme pour le moment donc vous n’aurez pas le tourisme de masse que vous pouvez retourver en Europe ou en Asie. Dans la plupart des endroits merveilleux du continent, vous serez seuls au monde !