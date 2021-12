Le prince Harry, petit-fils de la reine d’Angleterre Elizabeth II, a créé la polémique après avoir donné un conseil sur la santé mentale. Le lundi 06 décembre 2021, le duc de Sussex avait donné une interview au média économique américain Fast Company dans le cadre de son rôle de responsable de l’impact de la start-up BetterUp.

Ils ont reproché au prince Harry son statut de « privilégié »

Le fils du prince Charles a en effet déploré le fait qu’il y a beaucoup de personnes qui sont coincées dans des emplois qui « ne leur procurent pas de joie ». Le prince Harry a continué en leur recommandant de démissionner, puisque pour lui, quitter son emploi pour son bonheur et le bien de sa santé mentale devrait être « quelque chose à célébrer ». Cependant, ces propos ont été beaucoup critiqués par les internautes. En effet, nombreux sont ces derniers qui ont reproché au prince Harry son statut de « privilégié », tout en soulignant qu’il ne pouvait pas comprendre que des millions de personnes sont obligés de garder un emploi qu’ils n’aiment pas, afin de pouvoir payer leur loyer et les factures.

« Donc, le prince Harry, multimillionnaire, qui n’a jamais occupé un vrai emploi de sa vie et n’a jamais eu à se soucier de payer ses factures, dit que quitter son emploi apporte de la joie et que c’est en fait bon pour la ‘conscience de soi’ » a déclaré un internaute. « Le prince Harry est tellement déconnecté des vrais gens de la classe ouvrière. Tu es devenu risible et embarrassant » a écrit un autre sur Twitter.