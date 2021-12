Le scandale de miss Sénégal prend désormais une tournure judiciaire. Le dossier du présumé viol de Ndèye Fatima Dione, Miss Sénégal 2020 a été confié selon le journal l’Observateur à la sûreté urbaine par le procureur. Une enquête sera donc ouverte. Au même moment, des femmes ont prévu de faire une marche pacifique toujours pour protester.

À en croire l’Observateur, ce sera la Sûreté urbaine qui se chargera de l’affaire de toutes les plaintes à savoir près d’une centaine dont celle d’Amina Badiane, présidente du comité Miss Sénégal. Dans les tous prochains jours, les convocations ainsi que les auditions vont démarrer. On apprend aussi que parallèlement aux plaintes déposées, les femmes du collectif envisagent d’organiser une marche le dimanche 19 décembre prochain.

Préalablement, le collectif des femmes avait déjà porté plainte au tribunal contre la présidente du comité d’organisation de Miss Sénégal, qu’elles accusent de faire l’apologie du viol. Elles demandent également que l’organisation du concours soit confiée à une autre personne soucieuse des droits de la femme.

Prise en charge des victimes par l’État

De son côté, l’État sénégalais a promis que justice sera rendue aux victimes. Par le biais de sa ministre de la Femme et de la Famille, le gouvernement a également annoncé la prise en charge psychologique et économique des victimes de cette affaire qui défraie la chronique depuis plusieurs semaines. L’affaire du présumé viol de Miss Sénégal 2020 a commencé lorsque Ndeye Fatima Dione, Miss Sénégal 2020 a déclaré avoir été victime d’un viol et être tombée enceinte à la suite de cette agression qui a eu lieu durant les préparatifs du concours. La présidente du comité d’organisation de l’événement avait alors répondu devant la presse qu’elle l’aurait voulu si c’était réellement le cas. Des propos que les organisations de femmes ont vivement fustigé et sur lesquels, Amina Badiane est revenue plus tard pour présenter ses excuses.