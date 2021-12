Le mouvement de débrayage qu’observent depuis quelques jours les transporteurs au Sénégal connaitra momentanément une pause. C’est du moins la décision qui a été prise par ces derniers suite à une rencontre entre l’Etat et le Cadre unitaire du Syndicat des transports routiers. Les transporteurs qui ont décidé de lever le mot d’ordre de grève menacent de revenir à la charge dans un mois si rien n’est fait par le gouvernement pour respecter les points d’accords signés lors de cette nuit du vendredi à samedi.

Une libération des transporteurs arrêtés exigée

Selon les informations rapportées par les médias sénégalais sur cette actualité, les transporteurs exigent également la libération de certains de leurs collègues arrêtés au cours des manifestations. Notons que la réunion aura duré plusieurs heures selon les précisions apportées par les médias. Face à la presse, le ministre des Transports terrestres, Mansour Faye a fait part de sa joie pour l’issue de la rencontre.

« Je me réjouis de cette réunion »

« Je me réjouis de cette réunion avec un esprit de dépassement manifesté par les acteurs du transport. Nous avons échangé sur tous les points relatifs à la plateforme. Et, ils nous ont demandé d’attendre le retour au niveau de la base pour échanger et prendre la décision qui s’impose », a confié pour sa part l’autorité ministérielle. «Mais nous osons espérer que cette décision sera la levée du mot d’ordre de grève certainement aujourd’hui. Nous l’espérons vivement parce que c’est l’appel que nous avons lancé à leur endroit », avait-t-il poursuivi.