La problématique relative au viol continue d’être d’actualité au Sénégal. En effet, selon un rapport de l’AEMO qui a été consulté par l’Observateur, plusieurs centaines de viols ont été commis au cours de l’année qui s’achève et plusieurs dizaines de ces cas ont été portés devant la justice. Le rapport fait état de plus de 50 viols qui ont été commis sur des mineurs et pointe spécialement du doigt deux adolescentes en situation de handicap qui ont été violées et enceintées par leur propre géniteur.

Plus de 400 cas de viols

On retient qu’au total, 429 cas de viols ont été portés devant le procureur de la République depuis le début de l’année. Devant les juges d’instruction, 112 dossiers mettent en cause des adultes et 317 concernent des mineurs. D’une façon générale, près de 1676 enfants ont été victimes de violence de toute nature selon le rapport de l’AEMO.

Le cas de Ndeye Fatima Dione

Rappelons que le cas de viol qui a défrayé la chronique au cours de ces dernières semaines est celui qui est relatif à Miss Sénégal 2020. Selon une publication qui a été faite par le média sénégalais « Dakarbuzz », la jeune femme aurait été victime d’un viol qui a débouché sur une grossesse. Le viol de Ndeye Fatima Dione aurait eu lieu dans une des maisons où elle est hébergée dans le cadre des activités du concours de beauté.