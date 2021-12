L’avocat de l’accusatrice d’Ousmane Sonko a profité de son passage dans l’émission de Yoon-Wi de la Rfm pour revenir sur cette affaire qui oppose l’homme politique sénégalais à la masseuse. Selon l’annonce qui a été faite par Maitre El Hadj Diouf, le procès dans le cadre de ce dossier devrait pouvoir commencer en 2022. L’homme de Droit n’a tout de même pas donné de précisions sur la date de démarrage.

Audition prochaine de Ousmane Sonko

Le conseil de la protagoniste du leader du Pastef fait remarquer que le dossier suit son court et que le doyen des juges devra auditionner Ousmane Sonko comme ça a été le cas pour Adji Sarr. Après cette étape, le dossier sera bouclé et transmis au Tribunal suite à une confrontation entre les mis en cause. Maitre El Hadj Diouf a également fait cas de la publication des résultats des tests ADN et des autres éléments de preuve.

Rappelons que cette affaire avait fait couler beaucoup d’encres et de salives. Devant les médias, l’accusatrice Adji Sarr, la jeune femme de 20 ans a maintenu ses accusations de viol de la part d’Ousmane Sonko et nie tout complot politique. Selon les confidences qu’elle a faite, elle aurait rencontré l’homme politique au salon de massage. Ce dernier l’aurait violenté.

« J’ai connu Ousmane Sonko au salon de massage »

« J’ai connu Ousmane Sonko au salon de massage où j’étais employée. Je l’ai reconnu sans rien dire. Lorsqu’il s’est déshabillé dans la cabine, j’ai vu qu’il portait deux armes dans leur gaine. J’ai pris peur mais il m’a dit que c’était pour sa protection », avait-elle détaillé. « Il m’a demandé de me mettre par terre pour faire ce dont il avait envie, avant de me laisser partir », a-t-elle poursuivi avant d’ajouter : « Il n’a pas pointé ses armes sur moi mais m’a fait comprendre qu’il pouvait me faire tuer sans que personne ne le sache. »