Près de 170 millions. C’est du moins le montant de la transaction frauduleuse qui aurait été effectuée par un agent de Free Money. Le mis en cause qui est aux mains de la Division spéciale de la Cybercriminalité (DSC) occupait précédemment le poste de superviseur des points cash dans sa zone qui couvre Pikine. Selon les précisions qui ont été apportées sur cette affaire, l’homme a eu le temps de manipuler un compte de la société ATPS qui est partenaire de Free Money. Ladite structure serait spécialisée dans la fourniture des services financiers de proximité.

Selon d’autres précisions apportées par « L’Observateur », le mis en cause aurait dressé une liste fictive des bénéficiaires à partir d’identités usurpées ou avec la complicité de certaines personnes. Il aurait procédé à plusieurs transferts. Le premier transfert d’un montant évalué à 148 millions aurait été effectué au premier numéro. Le second numéro a également reçu plus de 19 millions. Le troisième pour sa part en a reçu 1.304.000 Fcfa.

Free Money après Poste Finances

Cette nouvelle affaire surgit quelques semaines après les détournements enregistrés au sein de Poste Finances. Selon des indications qui ont été faites par les médias à ce sujet 1,5 milliard de Fcfa aurait été détourné dans cette structure. Plusieurs centaines de chèques ont été délivrés. Même des défunts en auraient été bénéficiaires.