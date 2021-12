Plus de 1,5 milliard en billets noirs et 330 millions de francs en faux billets. C’est du moins la saisie qui a été effectuée il y a quelques jours par les éléments du Commissariat de Médina à Liberté6 au Sénégal. A en croire les informations rapportées par Seneweb, tout serait parti de la fouille d’un véhicule lors d’une opération de sécurisation. Il a été découvert dans la voiture un sachet en plastique de couleur jaune contenant une grosse quantité de billets noirs.

Dans un premier temps, le conducteur du véhicule a dit ne pas être au courant du contenu du sachet. Le véhicule de marque 4×4 Hyundai Tucson serait une propriété de sa sœur. Les fonctionnaires de police ne se sont donc pas contentés de cette déclaration et ont effectué une descente au domicile de la personne interpellée.

Des billets noirs saisis

Ces derniers ont découvert chez lui une forte somme en coupure de faux billets de banques. Il s’agit d’un total de 3000 faux billets de 100 euros et 2700 faux billets de 50.000 francs évalué à plus de 300 millions de francs CFA. D’autres billets noirs ont également été découverts en 100 et 50 euros. Ceci serait estimé à environ 1,5 milliard.