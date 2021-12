Le président américain Joe Biden va dévoiler à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida mercredi à la Maison Blanche une stratégie mise à jour qui vise à mettre fin à l’épidémie de VIH aux États-Unis d’ici 2030. La stratégie mise à jour, présentée dans un document de 98 pages publié mercredi par la Maison, fournit une feuille de route au gouvernement fédéral jusqu’en 2025 pour réduire de 75% les infections à VIH, améliorer les traitements, réduire les inégalités en matière de soins de santé et lutter contre la discrimination et la stigmatisation.

Biden s’est engagé au cours de sa campagne présidentielle à publier une version mise à jour de la stratégie, dont la première version a été conçue sous l’administration Obama en 2010. « Le président Biden honore cet engagement », a déclaré un haut responsable de l’administration aux journalistes, ajoutant que la stratégie fournit « un cadre et une direction pour les politiques, la recherche, les programmes et la planification de l’administration jusqu’en 2025 pour nous conduire vers la fin de l’épidémie de VIH en les États-Unis d’ici 2030 ».

De 36 200 infection en 2018 à 34 800 en 2019

Aux États-Unis, environ 1,2 million de personnes vivent avec le VIH. Les autorités affirment que le nombre de nouvelles infections au VIH aux États-Unis est passé de 36 200 en 2018 à 34 800 en 2019. L’objectif de l’administration est de ramener le nombre de nouvelles infections à 3 000 en 2030. Certaines populations sont touchées de manière disproportionnée par le VIH, notamment les Noirs et les communautés latinos et les hommes homosexuels et bisexuels.

Le racisme, une menace grave pour la santé publique

La nouvelle stratégie est guidée par quatre objectifs : prévenir les nouvelles infections à VIH ; améliorer les résultats de santé pour les personnes vivant avec le VIH ; lutter contre les disparités dans l’accès aux soins de santé et au traitement pour les personnes exposées au VIH ; et mieux coordonner et intégrer la riposte nationale au VIH, y compris les organisations publiques et privées. Le haut responsable de l’administration a déclaré que l’administration Biden avait fait « plusieurs mises à jour » de la stratégie, soulignant que le document reconnaissait le racisme comme une « menace grave pour la santé publique » et mettait l’accent sur le VIH parmi les populations vieillissantes, les services de réduction des méfaits et la qualité de vie.