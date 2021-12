Au Bénin, la Société de gestion des marchés autonomes (Sogéma) digitalise ses services. Elle a décidé d’en finir avec les méthodes de perception de redevances d’antan. Il n’y aura donc plus de factures remises main à main aux usagers de la Sogéma. Ce système de numérisation du recouvrement va permettre d’en finir avec la fuite des recettes selon la société. Les agents percepteurs de la Sogéma sont désormais dotés d’un Terminal de Paiement Electronique (TPE), très utile pour identifier les agents qui se livreraient à des manœuvres malhonnêtes, à travers un système intégré de géolocalisation.

Les marchés de Ganhi, de Gbogbanou et de Dantokpa concernées

Le terminal TPE aidera aussi à enregistrer sur le champ, les paiements des redevances des usagers, qu’ils soient absents ou à l’étranger. La phase pilote de la numérisation des recouvrements va prendre en compte les marchés Ganhi, Gbogbanou et Dantokpa. Les agents percepteurs et les usagers de la Sogéma suivent depuis hier mardi 27 décembre, un atelier de formation sur cette digitalisation du recouvrement des recettes dans les marchés.

« Plus de fuite des recettes »

La société de gestion des marchés autonomes travaille avec la BFT, une structure opérant dans la digitalisation des services de microfinance et assimilés. C’est d’ailleurs elle qui a mis à disposition des agents percepteurs le Terminal TPE. A l’ouverture de l’atelier de formation dans la matinée d’hier lundi au Codiam à Cotonou, le Dg de la Sogéma Armand Gansè a laissé entendre qu’il n’y aura désormais « plus de conflits entre usagers et agents percepteurs sur le paiement d’une redevance ou non, plus d’accumulation d’arriérés ; plus de fuite de recettes ».

« Autres temps, autres mœurs » a-t-il ajouté. Notons que le gouvernement béninois s’est également inscrit dans une dynamique de digitalisation de ses services depuis l’avènement du président Patrice Talon à pouvoir.