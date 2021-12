Selon une nouvelle étude, les patients qui survivent à une maladie sévère du Covid-19 sont plus de deux fois plus susceptibles de mourir au cours de l’année suivante que ceux qui restent non infectés ou présentent des symptômes viraux plus légers. La recherche conduite par des scientifiques de l’Université de Floride aux États-Unis et publiée dans Frontiers in Medicine, suggère que les infections graves à coronavirus peuvent endommager considérablement la santé à long terme, montrant l’importance de la vaccination.

Le risque accru de décès est plus élevé pour les patients de moins de 65 ans, et seulement 20 % des patients atteints de Covid-19 sévères qui sont décédés l’ont été en raison de complications typiques de Covid, telles qu’une insuffisance respiratoire. « Nous avons mené une étude précédente qui a montré que les patients atteints de Covid-19 sévère qui se sont rétablis couraient un risque significativement plus élevé d’être hospitalisés au cours des six mois suivants », a déclaré le professeur Arch Mainous de l’Université de Floride, l’auteur principal de l’étude. « Cette nouvelle étude a été étendue pour étudier le risque de mortalité au cours des 12 prochains mois », a-t-il ajouté.

Une tendance notable chez les moins de 65 ans

Les chercheurs ont suivi les dossiers de santé électroniques de 13 638 patients qui ont subi un test PCR du Covid-19 au sein du système sanitaire de l’Université de Floride, avec 178 patients présentant des symptômes viraux graves, 246 cas légers ou modérés et les autres tests négatifs. Tous les patients inclus dans l’étude se sont rétablis de la maladie et les chercheurs ont suivi leurs résultats. L’étude a révélé que les patients très malades avec le coronavirus avaient beaucoup plus de chances de mourir au cours de l’année suivante, une tendance particulièrement notable chez les moins de 65 ans.

Une détérioration globale de la santé

Comme ces décès surviennent souvent longtemps après la disparition de l’infection initiale, ils n’ont pu être liés au Covid-19 par les familles ou les médecins traitant, selon l’étude. La plupart des décès survenus chez des survivants graves de Covid-19 n’étaient pas liés à des complications courantes de la maladie. 80 % de ces décès sont survenus pour une grande variété de raisons qui ne sont généralement pas associées au virus. Cela suggère que les patients ont connu une détérioration globale de leur santé qui les a rendus vulnérables.

Utiliser des mesures préventives, telles que la vaccination

« Comme nous savons maintenant qu’il existe un risque substantiel de mourir de ce qui serait probablement considéré comme une complication méconnue de Covid-19, nous devons être encore plus vigilants pour réduire les épisodes graves de Covid-19 », a déclaré Mainous. « Tenter votre chance et espérer un traitement réussi à l’hôpital ne donne pas une image complète de l’impact de Covid-19. Notre recommandation à ce stade est d’utiliser des mesures préventives, telles que la vaccination, pour prévenir les épisodes graves de Covid-19 », ont conseillé les chercheurs.