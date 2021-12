Dans une interview accordée aux médias d’Etat, le conseiller d’Etat et ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi a déclaré jeudi que les Etats-Unis risquent de payer un « prix insupportable » en raison de leurs actions contre Taïwan. La Chine revendique Taiwan gouverné démocratiquement comme son propre territoire et au cours des deux dernières années, elle a intensifié la pression militaire et diplomatique pour affirmer sa revendication de souveraineté, alimentant la colère à Taipei et l’inquiétude à Washington.

En « encourageant les forces de « l’indépendance de Taiwan » », les Etats-Unis « ne mettent pas seulement Taiwan dans une situation extrêmement dangereuse, mais exposent également les Etats-Unis à un prix insupportable », a déclaré Wang. Taïwan est devenu un facteur clé dans les relations tendues entre la Chine et les États-Unis, le plus important bailleur de fonds international et fournisseur d’armes de l’île malgré l’absence de relations diplomatiques formelles.

« Taiwan n’a pas d’autre voie que la réunification avec le continent »

Taiwan dit être un pays indépendant et s’engage à défendre sa liberté et sa démocratie. La Chine décrit régulièrement l’île comme la question la plus sensible dans ses relations avec les États-Unis. « Taiwan n’a pas d’autre voie que la réunification avec le continent », a déclaré Wang. Alors que les États-Unis ne reconnaissent qu’une seule Chine, ils sont tenus par la loi de fournir à Taïwan les moyens de se défendre et ont longtemps suivi une politique d’« ambiguïté stratégique » quant à savoir s’ils interviendraient militairement pour protéger Taïwan en cas d’attaque chinoise.

« Taïwan est un vagabond qui finira par rentrer chez lui »

Le 20 décembre, le chef de la diplomatie chinoise avait déjà qualifié Taïwan de « vagabond » qui finira par rentrer chez lui et non une pièce d’échecs avec laquelle jouer. « Taïwan est un vagabond qui finira par rentrer chez lui, pas une pièce d’échecs à utiliser par d’autres. La Chine doit et sera réunifiée », avait déclaré le plus haut diplomate chinois. Le Conseil des affaires continentales de Taïwan, chargé de l’élaboration des politiques, avait déclaré en réponse que l’île n’avait jamais fait partie de la République populaire de Chine. « Ce n’est ni un vagabond ni une pièce d’échecs », a déclaré le conseil dans un communiqué.