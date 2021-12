Le nouveau variant Omicron du Covid-19 n’aura visiblement été en rien un obstacle pour le succès du nouveau Spider-Man. Selon un point qui a été fait par Exhibitor Relations, cabinet spécialisé dans l’industrice cinématographique, cette nouvelle production est en train de battre un record à l’ère de cette pandémie mondiale. Au cours du week-end de Noël dans le box-office, il est devenu le premier film à avoir totalisé un tel montant.

On retient qu’après seulement 12 jours, le film a réussi à enregistrer plus d’un milliard de dollars. En Amérique du Nord, « Spider-Man : No Way Home », avec la star britannique Tom Holland a totalisé 467,3 millions de dollars alors qu’à l’international, il a engrangé plus de 587 millions de dollars.

Il devance plusieurs films

A en croire les précisions apportées par le magazine Variety, cette performance du nouveau Spider-Man rappelle le succès de « Star Wars: The Force Awakens » en 2015. La production « Sing 2 » a également été une des révélations du week-end avec ses près de 24 millions de dollars. Ces productions gardent l’avance sur « The Matrix: Resurrections » et « The King’s Man » qui à eux ont eu 12 millions de dollars et 6,4 million de dollars.