Le PDG de Tesla et SpaceX, Elon Musk, a indiqué lors du sommet du conseil des PDG du Wall Street Journal que la baisse des taux de natalité et un monde sous-peuplé sont les plus grandes menaces de la civilisation. « L’un des plus grands risques pour la civilisation est le faible taux de natalité et la baisse rapide du taux de natalité », a déclaré le multimilliardaire affirmant qu’« il n’y a pas assez de monde ». Ses commentaires interviennent alors qu’un nombre croissant de personnes décident de ne pas avoir d’enfants, citant des préoccupations telles que le changement climatique et les inégalités.

Au cours de la conférence, Musk est apparu lors d’un appel vidéo depuis une nouvelle usine Tesla. Il répondait à une question d’un journaliste sur son projet de Tesla Bot, un robot humanoïde qui pourrait remplacer le travail humain. C’est la deuxième fois cette année que Musk fait référence à la baisse des taux de natalité dans le monde. En juillet, l’entrepreneur a tweeté un article du WSJ sur le déclin de la population et a fait part de ses inquiétudes au sujet de la nouvelle. « L’effondrement de la population est potentiellement le plus grand risque pour l’avenir de la civilisation », a-t-il écrit.

« Des gens intelligents, pensent qu’il y a trop de gens dans le monde »

À l’échelle mondiale, le taux de natalité est passé de 3,2 naissances moyennes par femme en 1990 à 2,3 en 2020, selon la fiche de données sur la population mondiale 2021. La population mondiale, actuellement de 7,8 milliards, devrait culminer à environ 9,7 milliards d’ici 2050. Musk, qui construit des vaisseaux spatiaux capables de transporter des personnes vers d’autres planètes, pense que la population en déclin de la Terre est souvent négligée. « Tant de gens, y compris des gens intelligents, pensent qu’il y a trop de gens dans le monde et que la population devient incontrôlable », a-t-il déclaré lors de la conférence, indiquant que « c‘est complètement le contraire ».

Musk père de 6 enfants

« Si les gens n’ont pas plus d’enfants, la civilisation va s’effondrer. Notez mes mots », a-t-il affirmé. Lorsqu’on lui a demandé si c’était la raison pour laquelle il avait tant d’enfants, le père de six enfants a déclaré qu’il essayait de donner le bon exemple, ajoutant qu’il devait mettre en pratique ce qu’il prêchait.