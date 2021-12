En Italie, un homme de Biella dans la région de Piémont a voulu obtenir le pass sanitaire jeudi 2 décembre, mais sans se faire vacciner. Il s’était présenté dans un centre de vaccination avec un faux avant-bras en silicone pour prendre la première dose. Lorsque l’infirmières s’en est aperçue, elle a immédiatement appelé les carabiniers. L’homme, un quinquagénaire a été dénoncé et signalé à la justice. Pour le président et le conseiller à la Santé de la région de Piémont, Alberto Cirio et Claudio Icardi, il s’agit d’un « geste d’une énorme gravité ».

« Cette affaire friserait le ridicule si on ne parlait pas d’un geste d’une gravité énorme et inacceptable face au sacrifice que la pandémie fait payer à toute notre communauté en termes de vies humaines et de coûts sociaux et économiques », ont-ils dénoncé. Les choses se sont passées différemment par rapport aux plans du quinquagénaire. Bien que l’application de silicone soit très similaire à de la vraie peau, la couleur et la perception au toucher ont rendu méfiante l’infirmière chargée de la vaccination, qui a alors demandé à la personne de montrer son bras entier. Une fois découvert, l’homme a tenté d’obliger l’infirmière à « fermer les yeux ».

« C’était une personne distincte »

D’après l’infirmière qui a déjoué la tentative, l’apparence de l’individu se présentant à la vaccination en disait déjà assez sur lui. « C’était une personne distincte, comme beaucoup d’autres, même souriante, ce qui arrive rarement ces derniers temps. Qu’est-ce que j’ai ressenti ? Consternation », a raconté Filippa Bua. « Nos remerciements vont en revanche à tous les agents de santé qui se sont engagés de manière continue dans notre campagne de vaccination depuis des mois sans jamais baisser leur attention et leur professionnalisme, à commencer par ceux qui ont agi promptement ce soir à Biella » ont déclaré les autorités jeudi.