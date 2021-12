Les hommages continuent d’ affluer après le décès dimanche, de l’archevêque anglican Desmond Tutu. Angélique Kidjo, la diva de la musique béninoise a aussi dit un mot sur cette figure emblématique de la lutte contre l’apartheid en Afrique du Sud. Sur son compte Instagram, l’auteur de « Mother Nature » (dernier album de la chanteuse) a salué la mémoire d’une « personne inspirante ».

Drôle et gentil

« Tu étais la personne la plus inspirante, drôle et gentille que j’aie jamais rencontrée. Ton arme était l’amour et tu l’as beaucoup utilisé ! » a écrit l’artiste béninoise qui abhorrait elle aussi l’Apartheid. Rappelons que Desmond Tutu a reçu le Prix Nobel de la paix en 1984 pour sa lutte pacifique contre ce régime ségrégationniste installé par les blancs sud-africains.

Angélique Kidjo, sur son compte Instagram s’est intéressée à la belle-famille du disparu, à qui elle dit envoyer « beaucoup d’amour ». « Le Père Desmond Tutu » lui manquera « beaucoup » selon ses dires.