L’affaire relative au trafic de passeports diplomatiques continue de défrayer la chronique au Sénégal. En effet, selon des déclarations qui ont été faites par Omar Seck lors de son passage sur TFM, le dossier n’a pas encore livré tous ses secrets. Un ancien maire de Dakar serait également impliqué dans cette affaire. L’invité du média sénégalais indique également qu’une diversion est organisée dans le cadre de ce dossier.

Pour lui, des personnalités beaucoup plus importantes seraient également impliquées. Notons qu’en plus du Parlement sénégalais, des agents de la présidence et du ministère des Affaires étrangères ont été mis aux arrêts dans le cadre des différentes investigations que mène la division des investigations criminelles (DIC). Il y a quelques jours, Senenews annonçait l’arrestation d’un homme d’affaires du nom de Limamoulaye S à la présidence.

Le cas de Kara Mbodj

Ce dernier jouait un rôle important dans le trafic selon les précisions qui avaient été apportées. Après plusieurs jours de garde à vue à la division des investigations criminelles (DIC) il a été placé sous mandat de dépôt. Récemment, le nom de l’international sénégalais Kara Mbodj a été cité parmi les potentiels bénéficiaires de ce trafic. Le footballeur sénégalais a déboursé une somme évaluée à 3, 5 millions fCFA pour solliciter un passeport diplomatique selon les témoignages de certaines personnes déjà aux mains de la justice.