Le gouvernement américain a l’ambition de faire davantage d’efforts pour lutter contre les violations des droits de l’homme des ouïghours. Pour cela, le président américain Joe Biden a signé hier jeudi 23 décembre 2021, une loi qui interdit l’importation des produits qui sont issus du travail forcé des membres de cette communauté.

La loi signée par Joe Biden vise trois produits spécifiques

L’information a été confirmée dans un communiqué par le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken. Selon le secrétaire d’Etat, il s’agit d’une mesure qui donne les moyens à l’Etat américain d’« empêcher l’entrée sur le territoire de produits fabriqués avec du travail forcé au Xinjiang et tenir responsables les personnes et entités derrière ces abus ». Toujours dans le même communiqué, Antony Blinken a exhorté l’administration chinoise à mettre un terme « au génocide et aux crimes contre l’humanité ». Notons que la loi signée par Joe Biden vise trois produits spécifiques. En premier lieu, le polysilicium, un élément utilisé dans la fabrication de panneaux photovoltaïques. Ensuite, les tomates, puis le coton dont la région du Xinjiang (où vivent les ouïghours) est l’un des importants producteurs sur le plan international.

Toutefois, le texte souligne que les entreprises qui prouvent que leurs produits ne sont pas issus du travail forcé des ouïghours, ne seront pas concernés. Pour rappel, ce n’est pas la première fois que les USA évoquent des sanctions en rapport avec le travail forcé des ouïghours en Chine. En effet, ce texte avait été voté par la Chambre haute du Congrès, le 16 décembre dernier.