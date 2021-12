L’ancien patron de la Maison-Blanche a une fois encore fait connaître tout ce qu’il pense des crypto-monnaies. Profitant de son passage ce vendredi sur Fox News, le milliardaire républicain a une fois encore identifié cette activité comme étant dangereuse. « Cela [crypto] pourrait être une explosion un jour comme nous n’en avons jamais vu. Cela fera ressembler la grande explosion technologique à des trucs de bébé. Je pense que c’est une chose très dangereuse », a fait savoir l’ancien président américain Donald Trump.

« J’aime avoir le dollar »

« Je n’ai jamais aimé ça [crypto] parce que j’aime avoir le dollar. Je pense que la monnaie devrait être le dollar, donc je n’ai jamais été un grand fan mais ça s’accumule de plus en plus et personne ne fait rien à ce sujet. Je veux une monnaie appelé le dollar, je ne veux pas avoir tous ces autres », a réaffirmé une fois encore le milliardaire républicain. Notons que cette nouvelle prise position sur le sujet intervient après l’annonce qui a été faite par l’ex première dame américaine.

Melania Trump n’est pas du même avis…

« Je suis fier d’annoncer ma nouvelle entreprise NFT, qui incarne ma passion pour les arts, et soutiendra mon engagement continu envers les enfants à travers mon initiative Be Best. Grâce à cette nouvelle plate-forme basée sur la technologie, nous fournirons aux enfants des compétences en informatique, y compris la programmation et le développement de logiciels, pour s’épanouir après avoir quitté la communauté d’accueil », a lancé dans un communiqué Melania Trump au cours de la semaine écoulée.