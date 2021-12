Triste nouvelle pour les fans de l’influenceuse américaine Tyger Booty. La star des réseaux sociaux est décédée au Ghana, selon les informations de la presse ghanéenne, qui a fait savoir que cette dernière a été retrouvée sans vie dans une chambre d’hôtel. Plusieurs médias ont indiqué que la jeune femme avait été invitée depuis les Etats-Unis par un milliardaire.

Plusieurs fans pensent qu’elle a été victime d’un acte criminel

C’était donc par avion qu’elle est arrivée dans le pays d’Afrique de l’ouest, pour les fêtes de fin d’année. Cependant, elle a été retrouvée morte dans sa chambre d’hôtel. Beaucoup de mystères entourent ce décès. En effet, la vraie cause de la mort de Tyger Booty n’est pas encore connue. Plusieurs fans pensent qu’elle a été victime d’un acte criminel, tandis que d’autres pensent qu’elle est peut-être décédée suite à une overdose. D’autres personnes évoquent un possible lien entre le milliardaire en question et un homme politique ghanéen. D’après elles, cela justifierait pourquoi les informations sur la mort de Tyler Booty ont été supprimées. Après la mort de l’influenceuse, les messages de condoléances n’ont pas cessé d’affluer sur les réseaux sociaux.

Dans la section commentaire du dernier post de Tyger Booty sur Instagram, un internaute a écrit : « RIP BABY ! Je ne peux pas croire que cela s’est produit. #riptyger ». « Incroyablement désolé d’apprendre que vous êtes décédé, je regardais simplement nos vidéos de Noël passé. Je prierai pour vous, votre famille et vos amis » a ajouté un autre internaute.