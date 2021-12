La filiale britannique de la banque Santander a accidentellement versé 130 millions de livres sterling (150 millions euros) à des dizaines de milliers de particuliers et d’entreprises lors d’une erreur le jour de Noël. Environ 75.000 personnes et entreprises qui ont reçu des paiements ponctuels ou réguliers de 2 000 entreprises ayant des comptes en banque ont été payées une deuxième fois par inadvertance le 25 décembre.

Les problèmes, rapportés pour la première fois par le journal The Times, ont conduit la banque à essayer de récupérer l’argent, l’argent provenant des propres réserves du prêteur. Les paiements comprenaient les salaires ou l’argent des fournisseurs. Mais parce que l’argent a été envoyé sur des comptes dans des banques rivales, il peut être plus difficile à récupérer et Santander devra compter sur la gentillesse des autres pour récupérer l’argent. The Times a déclaré que les titulaires de comptes chez Barclays, HSBC NatWest, Co-operative Bank et Virgin Money faisaient partie des personnes concernées.

Une partie de l’argent a déjà été récupérée

Les banques peuvent récupérer l’argent, mais certaines craindraient qu’il ait déjà été dépensé et elles ne veulent pas risquer de pousser les clients à des découverts. Selon The Times, une banque a déclaré qu’elle serait réticente à récupérer l’argent si cela signifiait que le titulaire du compte se trouvait en conséquence à découvert. Pay UK, qui gère les principaux systèmes de paiement au Royaume-Uni, est en pourparlers sur la manière d’annuler les paiements et une partie de l’argent a déjà été récupérée.

Aucun de nos clients n’a été laissé de côté

Dans le cadre du processus de récupération des transferts, Santander discute avec des rivaux et contacte directement certains clients. « Nous sommes désolés qu’en raison d’un problème technique, certains paiements de nos entreprises clientes aient été incorrectement dupliqués sur les comptes des destinataires » a déclaré un porte-parole de la banque. « En conséquence, aucun de nos clients n’a été laissé de côté et nous travaillerons dur avec de nombreuses banques à travers le Royaume-Uni pour récupérer les transactions en double au cours des prochains jours », a ajouté le porte-parole.