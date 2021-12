En Chine, les autorités ont de plus en plus l’intention d’utiliser les nouvelles technologies pour mieux gérer les affaires du pays. C’est dans ce cadre qu’une intelligence artificielle capable de porter automatiquement plainte contre les criminels a été mise au point par des chercheurs, ayant ainsi la capacité de remplacer un procureur. D’après les informations du South China Morning Post, cette technologie qui peut gérer les cas judiciaires, a été expérimentée au parquet de Shanghai Pudong.

Une précision de 97%

Le média chinois a par ailleurs souligné que l’intelligence artificielle a aussi la capacité de proposer les peines à appliquer aux personnes mises en cause. A en croire les chercheurs qui ont travaillé sur cette technologie, celle-ci réussit à fournir tous les éléments permettant d’accuser le suspect, avec une précision de 97%. Le moins qu’on puisse dire, c’est que l’intelligence artificielle peut enclencher des procédures judiciaires pour plusieurs crimes notamment les arnaques par cartes de crédit, la dissidence politique, la fraude, les vols et les jeux d’argent. Cependant, rien n’a été dit concernant les 3% d’erreurs. Dans ces cas, on ne sait pas qui sont les personnes qui devront les gérer.

Pour rappel, l’intelligence artificielle dont il est question se base sur un modèle dénommé Système 206 et n’est pas inconnu du système judiciaire chinois. En effet, les procureurs chinois l’utilisaient déjà pour évaluer les preuves et déterminer si un criminel présumé constituait un danger pour le public.