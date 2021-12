L’une des dernières momies royales égyptiennes non déballées a été scannée en détail pour la première fois. Amenhotep Ier, qui a régné sur l’Égypte de 1525 à 1504 av. J.-C. environ à une époque connue sous le nom du Nouvel Empire, a été découvert en 1881 par un égyptologue français. Mais la momie du roi n’a pas été touchée en raison d’un emballage très préservé et d’un masque facial orné. Depuis, il est resté scellé dans son sarcophage.

Maintenant, Sahar Saleem et Zahi Hawass de l’Université du Caire en Égypte ont « déballé numériquement » la momie d’Amenhotep I avec une tomodensitométrie (CT), en utilisant des centaines de tranches de rayons X haute résolution pour cartographier le squelette et les tissus mous de l’ancien roi selon The Guardian. D’après la radiologue Sahar Saleem les momies royales du Nouvel Empire étaient les corps anciens les mieux conservés jamais trouvés. Ces momies sont considérées comme une capsule temporelle, a-t-elle expliqué.

A quoi ressemblaient les anciens rois

D’après elle, les momies de cette période peuvent nous dire à quoi ressemblaient « les anciens rois et reines, leur santé, les maladies anciennes, les techniques de momification et les méthodes de fabrication des objets funéraires ». La momie d’Amenhotep I a été examinée à l’aide de radiographies simples dans le passé, mais la tomodensitométrie détaillée révèle plusieurs nouveaux faits. Sa structure osseuse indique qu’il avait 35 ans et qu’il mesurait 1,69m à sa mort. L’équipe de recherche a découvert que le cerveau d’Amenhotep est intact, contrairement à d’autres rois comme Toutankhamon et Ramsès II.

Le corps réembaumé avec amour

L’étude semble également répondre à un mystère de longue date : des analyses précédentes avaient révélé qu’Amenhotep I avait été embaumé par des prêtres égyptiens pour la deuxième fois 300 ans après sa première inhumation, après que des pilleurs de tombes aient apparemment pillé son cercueil. Saleem avait émis l’hypothèse que les prêtres profitaient de cette occasion pour voler des bijoux précieux placés sur le corps et dans les bandages pour eux-mêmes avant de le réembaumer.

Mais les nombreux bijoux révélés dans l’analyse révèlent que les prêtres ont réembaumé « avec amour » Amenhotep I, selon Saleem. C’est parce que le travail des prêtres était si impressionnant et que l’apparence de la momie était si vierge plus de 3000 ans plus tard que les archéologues du XIXe siècle ont été convaincus de le laisser définitivement emballée. L’équipe avait espéré trouver des preuves de la mort d’Amenhotep, mais cela s’est avéré insaisissable. Ils n’ont trouvé aucune blessure ou défiguration due à une maladie pour justifier la cause du décès.

