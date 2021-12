Cela fait près de deux ans que le monde fait face au nouveau coronavirus (covid-19). Plusieurs moyens ont été pris pour faire face à ce mal, comme la vaccination ou encore le respect des gestes barrières. Même si ces efforts portent leurs fruits, la situation pourrait être bien pire, à en croire une scientifique.

« Pas la dernière fois qu’un virus menace nos vies »

Il s’agit en effet de Sarah Gilbert, cocréatrice du vaccin britannique AstraZeneca contre le covid-19, qui prévient dans un discours dans le cadre de la 44e conférence Richard Dimbleby, qu’une nouvelle pandémie « pire » que le coronavirus pourrait voir le jour. Plus précisément, il est question d’un avertissement de la professeure de vaccinologie à l’université d’Oxford, d’après des extraits d’un discours qui sera diffusé dans la soirée de ce lundi 6 décembre 2021, par le média britannique BBC. « Ce ne sera pas la dernière fois qu’un virus menace nos vies et nos moyens de subsistance. La vérité est que le prochain pourrait être pire. Il pourrait être plus contagieux, ou plus mortel, ou les deux » a-t-elle encore lancé comme mise en garde, tout en appelant à investir dans la recherche, afin de mieux se préparer à cette éventuelle pandémie.

Elle a appelé à ne pas perdre les progrès réalisés dans la lutte contre la pandémie

Elle a par ailleurs appelé à ne « pas perdre », à cause du financement, tous les progrès ayant été réalisés dans la lutte contre la pandémie. « Nous ne pouvons pas permettre une situation où nous avons traversé tout ce que nous avons traversé, puis constater que les énormes pertes économiques que nous avons subies signifient qu’il n’y a toujours pas de financement pour la préparation à la pandémie » a-t-elle déclaré avant d’ajouter que : « Les progrès que nous avons réalisés et les connaissances que nous avons acquises ne doivent pas être perdus ». Notons que la conférence Richard Dimbleby fait intervenir à chaque année plusieurs personnalités issues de plusieurs milieux notamment des affaires ou des sciences.