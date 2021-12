Rihanna est une star de la musique qu’on ne présente plus. Depuis plus d’une décennie, la star originaire de l’ile de la Barbade a mis sur le marché plusieurs tubes qui ont fait danser des générations. Ces derniers jours, Robyn Rihanna Fenty de son vrai nom fait parler d’elle avec l’indépendance de son pays d’origine qui s’est affranchi de la couronne britannique. A cette occasion, elle est devenue l’héroïne nationale de la nouvelle république de la Barbade.

Au cours de la cérémonie, un détail à attirer l’attention des fans suscitant une petite rumeur sur une probable grossesse de la star de 33 ans comme nous vous l’avions annoncé dans un de nos précédents articles. Par la suite, la star de la musique Rihanna a répondu à la rumeur qui dit qu’elle est enceinte via une discussion en privée avec une fan. Le week-end écoulé c’est un sosie de la star qui a mis en ébullition la toile. En déplacement en Belgique, Priscila Beatrice, une sosie connue de Rihanna sur TikTok et Instagram(photo en bas de l’article), a été aperçue dans une rue de Bruxelles et a créé l’émeute en un rien de temps à en croire les informations qui nous sont parvenues.

Prise pour Rihanna pendant une balade dans un marché à Bruxelles, Priscila Beatrice a été accostée par des fans de la star qui voulait faire une photo avec leur idole. Priscila Beatrice n’a même pas essayé de faire comprendre à ses interlocuteurs qu’il ne s’agissait pas de la star, elle a joué le jeu sur le coup. Elle a même chanter une chanson de la vraie Rihanna pour emballer ceux qui étaient sur place. La vidéo de la scène est devenue très rapidement virale sur les réseaux sociaux. Si Priscila Beatrice a pu emballer un grand nombres d’internautes, elle a été démasqué par d’autres. « Rihanna de Evry peut-être ! », « Je vais vais me raser le crâne, mettre le maillot de l’équipe de France 2016 et me faire passer pour Zidane là-bas. C’est sûr que ça passe » ont écrit certains internautes.

Quand Rihanna est à Bruxelles : pic.twitter.com/AOoUxe6w3n — MIRAK (@MirakElrt) December 4, 2021