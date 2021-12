Un homme de Cape Coral dans l’Etat américain de Floride a été expulsé d’un vol de United Airlines après avoir décidé de ne pas se conformer au mandat fédéral sur les masques. Adam Jenne a porté un string rouge comme masque. Il se dirigeait vers Washington depuis l’aéroport de Fort Lauderdale mais a été expulsé avant que le vol ne puisse décoller. « Je pense que la meilleure façon d’illustrer l’absurdité est avec l’absurdité », a déclaré Jenne à NBC2. En effet, ce n’est pas la première fois qu’il essaie de voler avec le sous-vêtement rouge comme masque.

« Chaque vol a suscité des réactions différentes de la part de l’équipage », a déclaré Jenne. « Certains avec une appréciation sauvage, d’autres conflictuels », a-t-il expliqué. En fin de compte, il arrive à destination, mais pas cette fois. Il a déclaré qu’il avait été accueilli par le bureau du shérif du comté de Broward après avoir été retiré de l’avion. « Finalement, ils ont appelé la TSA et la sécurité de l’aéroport », a déclaré Jenne indiquant être resté « à la porte pendant environ 45 minutes. »

« C’est tout simplement absurde »

Il a ensuite remarqué que d’autres suivaient son exemple. Ils ont enlevé leurs masques et sont descendus de l’avion déjà embarqué. « Je pense que cela témoigne du fait que les passagers en ont assez, que les citoyens en ont assez. C’est tout simplement absurde », a déclaré Jenne. Il a déclaré par ailleurs, que son « intention n’était pas de gâcher la journée de quelqu’un d’autre ». United Airlines a soutenu ses employés qui ont expulsé le passager.

Le client n’était clairement pas en règle

« Le client n’était clairement pas en conformité avec le mandat fédéral des masques et nous apprécions que notre équipe ait résolu le problème au sol avant le décollage, évitant ainsi toute perturbation potentielle en l’air » a déclaré la compagnie. L’homme de 38 ans a dit qu’il en avait marre du mandat du masque, et il ne pense pas que cela ait du sens. Il a été remboursé pour son vol et avait prévu de voler à nouveau ce jeudi.