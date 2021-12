Les sanctions de l’Union européenne contre des individus et des entités associés au groupe Wagner, une entreprise militaire privée, portent atteinte au droit des pays de choisir comment ils assurent leur sécurité, a déclaré mardi la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova. Selon cette dernière, l’opportunité pour les pays d’Afrique et du Moyen-Orient d’embaucher des sociétés de sécurité privées « pèse sur les partenaires européens et attise leurs ambitions post-impériales », a-t-elle déclaré.

« L’hystérie qui s’est propagée en Occident autour de ce thème témoigne avant tout de la jalousie de certaines anciennes métropoles européennes à l’égard des États d’Afrique et du Moyen-Orient » dont elles ont été « forcées de reconnaître en leur temps la souveraineté et l’indépendance », indique un communiqué du ministère. « Nous soulignons que les entreprises militaires privées ne sont pas contrôlées par le gouvernement russe », a déclaré la diplomate après avoir souligné que « la Russie se réserve le droit de répondre aux actions hostiles de l’UE ».

Une violation directe des règles de base du droit international

Les pays ont parfaitement le droit de choisir n’importe quel partenaire qui répond à leurs besoins en matière de sécurité, a déclaré Zakharova. Elle a ajouté que les sanctions de l’UE remettent en question le droit souverain de chaque pays à mener une politique étrangère indépendante. « Ils constituent une violation directe des règles de base du droit international », a-t-elle indiqué.

L’UE a imposé des sanctions au groupe privé de mercenaires, ainsi qu’à huit personnes et trois autres sociétés énergétiques en Syrie accusées d’avoir aidé à financer les mercenaires en Ukraine, en Libye et en Syrie. L’UE a accusé le groupe Wagner, dont les membres sont pour la plupart d’anciens militaires, de violations des droits de l’homme et a déclaré avoir mené des opérations clandestines au nom du Kremlin.

De graves violations des droits humains

« Le groupe Wagner est responsable de graves violations des droits humains en Ukraine, en Syrie, en Libye, en République centrafricaine, au Soudan et au Mozambique », a déclaré l’UE dans son journal officiel, énumérant la torture et les exécutions extrajudiciaires. La Russie a nié tout acte répréhensible. Le président Vladimir Poutine a déclaré que les entrepreneurs militaires privés ont le droit de travailler et de poursuivre leurs intérêts partout dans le monde tant qu’ils n’enfreignent pas la loi russe. Poutine a déclaré que le groupe Wagner ne représentait ni l’État russe ni n’était payé par l’État russe.