Le célèbre animateur de radio et de télévision français Claudy Siar a récemment lancé un appel contre le nouveau candidat à la présidentielle française Éric Zemmour. Le mardi 30 novembre 2021, il a appelé sur son compte Facebook, les Français à voter contre l’ancien polémiste d’extrême-droite.

« Zemmour fait l’apologie de la colonisation »

« L’argent de l’Afrique a financé CNEWS (Canal+/Groupe Bolloré). La chaîne a élevé au rang d’opinion le racisme le plus abject. Zemmour et d’autres se sont nourris aux graines de la haine. Zemmour annonce sa candidature à la présidentielle. Nous allons mettre en échec zemmour, pur produit de Bolloré «l’africain» » a-t-il laissé voir sur le réseau social. Claudy Siar a par ailleurs souligné la gravité de voir Éric Zemmour devenir président de la France. « Zemmour fait l’apologie de la colonisation. Si il devenait président, les français non blancs, non chrétiens… comprendraient ce que les juifs ont vécu en Allemagne à partir de 1933… » a-t-il conclu. Notons que ce n’est pas la première fois que Claudy Siar critique l’ancien journaliste du Figaro. Au cours du mois de septembre 2021, il avait reproché, dans une vidéo publiée sur la toile, à ce dernier ses attaques contre les africains et les musulmans.

Il n’avait pas manqué d’appeler les dirigeants africains à prendre leurs responsabilités, tout en pointant du doigt le comportement du groupe Bolloré qui a fortement participé à l’essor médiatique d’Éric Zemmour, grâce à la chaîne CNEWS. L’animateur s’était montré surpris de voir que le groupe Bolloré qui tire de grands profits d’Afrique, puisse faire la promotion de quelqu’un qui n’aime pas les Africains.