A quelques mois de la présidentielle française, le candidat d’extrême droite Éric Zemmour expose ce qu’il fera s’il devient chef de l’Etat. Lors de l’émission Elysée 2022, hier jeudi 09 décembre 2021, l’ancien journaliste a mis sur la table ses grandes idées, notamment son projet sur les prénoms des nouveau-nés français.

Elle a confié se sentir attaquée

Une jeune femme âgée de 21 ans, du nom de Chahinaz, lui a demandé comment peut-il exclure toute une partie de la population française, lorsqu’il affirme que l’Islam et la France ne sont pas compatibles. Avec ces propos, elle a confié se sentir attaquée et pas représentée. « Je veux dire à cette jeune fille qui a un prénom iranien et elle a le même prénom que celui d’une autre femme brûlée par son mari parce qu’elle voulait vivre à la française : Mon combat c’est ça. C’est permettre à toutes les femmes d’où elles viennent de vivre à la française et non pas d’être enfermée par leurs maris voir d’être brûlées parce qu’elles veulent mettre une mini-jupe ou qu’elles veulent vivre librement » a-t-il d’abord déclaré.

Lorsque la journaliste lui a par la suite demandé, en tant que président, si un couple aura la possibilité d’appeler sa fille Chahinaz, Éric Zemmour a répondu : « d’abord je ne débaptiserai pas cette demoiselle. En revanche, effectivement, je rétablirais la loi qui a régné en France depuis 1803 et qui exigeait des parents qu’ils donnent des prénoms français à leurs enfants quitte à leur donner en 2e prénom ou en 3e prénom de leur choix ».