Plus de vingt-cinq ans se sont écoulés depuis la mort du célèbre rappeur américain 2Pac. De son vivant, ce dernier se faisait remarquer de par ses embrouilles avec d’autres rappeurs. C’est le cas du clash avec le groupe The Fugees, qui a récemment été évoqué par un de ses membres, le chanteur Wyclef Jean, lors du podcast du rappeur Matt Hoffa.

« Je sais que Jack avait de l’amour pour 2Pac »

Au cours de son intervention, Wyclef Jean a indiqué que c’était probablement à cause de ses liens avec le rappeur Haïtian Jack et Jimmy Henchman, que 2Pac avait réagi de façon hostile envers lui et son groupe. « Ce n’est pas un secret. Ma relation avec Haitian Jack… C’est connu. Je pense que… La manière dont Pac gérait ses beef… S’il avait un problème avec quelqu’un, mais que toi, toi ou toi, êtes avec lui, alors vous aviez tous un problème avec Pac. […] Je peux simplement vous dire que personnellement, je sais que Jack avait de l’amour pour 2Pac » a notamment déclaré Wyclef Jean, qui a souligné que l’histoire n’avait pas été racontée de cette manière.

Pour rappel, Haïtian Jack est celui que 2Pac avait désigné comme responsable de la fusillade qui avait éclaté en 1994 aux Studios Quad Recording et au cours de laquelle il avait été grièvement blessé. En outre, comme exemple du clash entre les deux parties, les Fugees avient sorti un album intitulé Cowboys qui visait 2Pac. Ce dernier avait par la suite répondu au groupe sur le morceau When We Ride On Our Enemies.