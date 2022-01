Sale temps pour un chinois accusé d’avoir mis le feu à des installations publiques à cause de la connexion internet qui était lente. Selon nos informations, un chinois qui s’appelle Lan a été condamné en début de semaine à 7 ans de prison.

Furieux à cause de la connexion internet du café dans lequel il se trouvait, Lan a commis un acte qui a coûté très cher à plusieurs familles d’un quartier en Chine et même à un hôpital. En effet, un hôpital et environ 4.000 familles ont été coupés d’internet pendant une période allant jusqu’à deux jours pour certains après que l’accusé ait incendié les câbles réseaux du quartier.

L’accusé a été épinglé après qu’un briquet qui aurait servi à commettre le crime soit tombé dans les mains des forces de l’ordre. Selon des sources généralement bien introduites, le coûts des dégâts causés par l’incendie serait évalué à près de 2.500 euros. Le tribunal de la ville de Cenxi en Chine a tranché l’affaire en condamnant l’accusé à une peine de sept ans de prison