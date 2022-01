Le mercredi 26 janvier, on apprenait que deux responsables de la brigade des douanes de l’aéroport de Cotonou étaient en garde à vue à la Brigade économique et financière (Bef).Des soupçons de manquement aux règles de la procédure de transfert et de détention de devises pesaient sur eux. En effet, ils n’auraient pas interpellé deux voyageurs béninois partis de Cotonou pour Abidjan, alors qu’ils transportaient plus de 250.000 livres sterling (la monnaie britannique) et plus de 2 millions d’euros, en plus 84 kilogrammes d’or.

C’est arrivé en Côte d’Ivoire que les passagers ont été interpellés parce que le trajet Abidjan-Istanbul, a été retardé à cause de la météo qui n’était pas bonne. Ils ont été contraints de descendre de l’avion qui faisait escale à Abidjan. C’est alors que les autorités ivoiriennes ont découvert l’or et l’argent. Elles ont donc saisi leurs collègues béninois ce qui a conduit à l’arrestation de ces deux responsables en plus du chef de la brigade des douanes de l’aéroport de Cotonou. Les enquêtes vont permettre de faire la lumière sur cette affaire.

N’eût été la météo

N’eût été la météo qui n’était pas bonne, ces deux passagers transportant des sommes d’argent considérables en espèces et 84 kilogrammes d’or, auraient tranquillement rejoint Istanbul. Il faut dire que la direction générale des douanes n’a pas tardé à remplacer les mis en cause. Le chef brigade de l’aéroport Kounonzo a été remplacé par l’inspecteur des douanes Arsène Winsavi. L’adjoint de M Kounonzo a quant à lui , cédé sa place au contrôleur des douanes Magloire Sokpin selon le journal Le Potentiel.