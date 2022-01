Des Maliens vivant en France désapprouvent les sanctions appliquées par la communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO) contre leur pays. Pour faire savoir leur mécontentement, ils sont descendus dans les rues à Paris, hier samedi 15 janvier 2022, pour manifester contre ces mesures punitives visant la junte au pouvoir au Mali.

« On en a marre »

Les manifestants se sont rendus près de la représentation diplomatique du Ghana, qui est le pays président en exercice de la CEDEAO. Dans une interview accordée à un média français, une manifestante du nom de Diary Sow Touré a déclaré : « On en a marre, on ne veut plus continuer à recevoir d’ordres de qui que ce soit, on veut qu’on nous laisse gérer le pays à notre façon », ajoutant que : « Ce n’est pas par amour pour la junte que le peuple manifeste, mais si la junte peut poser des jalons pour un nouveau Mali, pourquoi ne pas la laisser faire ? ». Sur les pancartes, on pouvait notamment lire : « Le Mali ne veut plus de soldats français ni de ceux de l’Europe ». Notons que cette manifestation intervient un jour après une autre ayant eu lieu à Bamako ainsi que dans d’autres villes du Mali, suite à l’appel de l’homme fort du pays Assimi Goïta.

Pour rappel, c’était depuis le 09 janvier 2022 que la CEDEAO a appliqué ses sanctions contre le Mali. Ces mesures ont été soutenues par la France et l’Union européenne. «‘’Nous soutenons » les mesures diplomatiques et économiques prises par la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest et l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) à l’encontre du Mali » avait notamment affirmé le président français Emmanuel Macron.