C’est une nouvelle qui ne va pas plaire à l’ancien président américain Donald Trump. Hier mardi 18 janvier 2022, le bureau de la procureure de New York, Letitia James, a dit avoir trouvé les preuves que la Trump organisation, entreprise de l’ex-locataire de la Maison Blanche, a commis une fraude.

Il a usé d’« évaluations d’actifs frauduleuses »

Letitia James a également donné l’information dans un communiqué sur les réseaux sociaux, tard dans la soirée d’hier mardi, soulignant que les enfants de Donald Trump sont impliqués dans des transactions frauduleuses liées à l’entreprise familiale. « Nous engageons une action en justice pour forcer Donald Trump, Donald Trump, Jr., et Ivanka Trump pour se conformer à notre enquête sur les transactions financières de l’organisation Trump » a-t-elle laissé voir, ajoutant que : « Personne dans ce pays ne peut choisir si et comment la loi s’applique à eux ». Toujours selon la procureure de New York, la société de l’ancien chef de l’Etat a usé d’« évaluations d’actifs frauduleuses et trompeuses sur plusieurs propriétés pour obtenir des avantages économiques, y compris des prêts, une couverture d’assurance et des déductions fiscales pendant des années ».

Suite à ces informations, le camp Trump n’a pas réagi. Pour rappel, il avait autrefois réagi, estimant que cette affaire était politiquement motivée. Dans cette affaire, Eric Trump, avait déjà témoigné au bureau de la procureure.