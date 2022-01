Accusé d’une série d’infractions sexuelles graves contre des jeunes femmes, le footballeur de Manchester City, Benjamin Mendy a été libéré vendredi après une audience de mise en liberté sous caution à Chester Crown Court. L’international français est en détention depuis 134 jours, depuis sa première arrestation et inculpation le 26 août dernier.

Le footballeur, détenu au HMP Altcourse, Liverpool avant d’être récemment transféré au HMP Manchester, a été libéré sous caution par le juge Patrick Thompson lors d’une audience privée dont la presse a été exclue, tandis que la caution a été discutée. L’accusé devait être jugé ce mois-ci, mais le procès a été reporté au 27 juin au plus tôt. Après que la caution ait été discutée entre les avocats de Mendy et le juge, les journalistes ont été autorisés à revenir au tribunal.

Pas de contact avec les plaignants

Le juge Thompson a accordé une caution à Mendy jusqu’au 24 janvier, date de sa prochaine audience. Les conditions de mise en liberté totale n’ont pas été données en audience publique, mais on a dit à Mendy qu’il devait vivre à son domicile, ne pas contacter les plaignants et remettre son passeport avant vendredi minuit. Mendy, vêtu d’un costume noir et d’une chemise blanche, a répondu « OK » au juge.

Huit infractions contre cinq différentes femmes

Benjamin Mendy est accusé de huit infractions contre cinq différentes femmes, dont sept chefs de viol concernant quatre femmes et un chef d’agression sexuelle. Les charges retenues sont trois chefs de viol, qui se seraient produits le 11 octobre 2020 ; attouchements sexuels le 2 janvier 2021 ; deux chefs de viol le 24 juillet 2021 et deux chefs de viol le 23 août 2021. Mendy joue pour Manchester City depuis 2017, date à laquelle il a rejoint Monaco pour un montant de 52 millions de livres sterling. Il a été suspendu par le club après avoir été inculpé par la police, en attendant une enquête.