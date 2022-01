Au Sénégal, les médias ont rapporté ce lundi 3 janvier le changement intervenu à la tête de la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor. A en croire la publication qui a été faite par Walf Quotidien, l’actuel directeur Cheikh Tidiane Diop a cédé sa place à Cheikh Ndiaye. La mutation est intervenue suite à l’affaire de détournement d’un montant estimé à 4,6 milliards Fcfa rendue publique par une plainte de l’Agent judiciaire de l’État.

Deux inspecteurs du Trésors avaient été interpellés dans le cadre de cette affaire par la Division des investigations criminelles (DIC), pour un détournement. Les mis en cause sont poursuivis pour détournement de deniers publics, faux et usage de faux mais aussi blanchiment de capitaux.

« Nous avons des dysfonctionnements »

Sur l’affaire relative au détournement qui avait ébranlé son service, le désormais ex directeur de la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor faisait notamment remarquer qu’il y avait des dysfonctionnements au sein du Trésor. «Nous avons des dysfonctionnements mais l’administration du Trésor reste solide debout et gagnante. Le Trésor a été entaché mais il faut comprendre que ce sont les risques du métier», avait-il déclaré. Notons que ce n’est pas la seule affaire de détournement de fonds publics qui a défraie la chronique au Sénégal.