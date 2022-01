Le célèbre chanteur nigérian Burna Boy rêve d’une Afrique unie. Dans une interview accordée au média américain CNN, il a émis le souhait d’une monnaie unique africaine, tout en faisant l’éloge des dirigeants qui sont morts pour la cause de l’Afrique, notamment l’ancien président libyen Mouammar Kadhafi. Celui-ci avait pour projet d’unifier le continent noir.

Un passeport pour voyager plus facilement à l’extérieur du continent

« C’est juste un souhait, peut-être un souhait tiré par les cheveux. J’aimerais que nous ayons un passeport qui permettrait aux Africains de voyager plus facilement à l’extérieur du continent. Sur la monnaie devrait figurer des personnes qui ont eu ces idées pendant des générations, qui sont mortes avec ces idées et ont été tuées pour ces idées. Des gens comme Mouammar Kadhafi dont tout était d’unir l’Afrique et d’avoir une monnaie unique adossée à l’or » a-t-il déclaré. Le chanteur a par la suite mis en doute l’idée selon laquelle ces personnes sont des tyrans. Mais une chose est certaine pour Burna Boy, c’est qu’elles ont au moins essayé de faire quelque chose qui profiterait à tout le continent noir, contrairement aux dirigeants africains d’aujourd’hui.

Au cours de l’interview, Burna Boy a exhorté à ce que tous les pays africains soient unis. Notons que ce n’est pas la première fois que l’interprète de Twice As Tall affiche ses positions politiques. En octobre 2020, l’artiste avait été à la tête d’une manifestation qui s’était déroulée au Haut-commissariat du Nigeria à Londres. Aussi, s’était-il montré actif sur les réseaux sociaux, lorsqu’il condamnait les fusillades du Lekki Toll Gate Shooting.