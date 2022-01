En Allemagne un homme a fait irruption dans une université et a blessé plusieurs personnes dans la journée de ce lundi. La fusillade a eu lieu dans l’amphithéâtre d’une université à Heidelberg. Selon des sources policières, le tireur serait mort. Pas de précisions sur les conditions de son décès.

Plusieurs personnes ont été blessées dans une université ce lundi après qu’un individu soit entré dans une amphi et a ouvert le feu. La fusillade a eu lieu dans une ville du sud-ouest de l’Allemagne à Heidelberg plus précisément dans une université dans laquelle il y a beaucoup de facultés. Dans un communiqué (en allemand) la police a annoncé que « l’agresseur lui-même est mort ». Nous reviendrons sur cette actualité dans les prochaines heures avec plus d’informations.