Dans la soirée de ce lundi 3 janvier, la marque à la pomme a réalisé un exploit. En effet, la firme a dépassé la barre des 3 000 milliards de dollars de capitalisation à la Bourse de Wall Street. Il s’agit en réalité d’une première dans l’histoire de la bourse. Cette capitalisation aura tout de même connu une légère baisse en début de séance de mardi. Elle est repassée à 2 990 milliards de dollars.

1ère entreprise à passer le cap de 1000 milliards de dollars

Déjà en août 2018, Apple est devenue la première entreprise à passer le cap de 1000 milliards de dollars. Elle n’a cessé par la suite de progresser. Si elle a attendu 38 ans après son introduction en bourse pour atteindre les 1000 milliards de dollars, il lui aura fallu seulement deux ans pour passer la barre de 2000 milliards de dollars et 16 mois pour aller au-delà de 3000 dollars.

Des difficultés rencontrées au cours des précédents mois

Cette performance intervient dans un contexte où les analystes ont été déçus par la firme lors de son dernier trimestre, achevé à la fin de septembre et publié à la fin d’octobre. Selon les explications du patron d’Apple en cette période, environs 6 milliards de dollars de ventes ont été perdus à cause de la pénurie de silicium de puces électroniques, et des perturbations liées à la pandémie de Covid-19 dans les usines sous-traitantes en Asie du Sud-Est.