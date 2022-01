La princesse Basma bent Saud, 57 ans, et sa fille et ont libérées de prison par les autorités saoudiennes, après avoir été enfermées sans inculpation depuis près de trois ans dans la capitale Ryad, a annoncé samedi un groupe de défense des droits humains, ALQST basée à Londres. Membre de la famille royale longtemps considérée comme une partisane des droits des femmes et d’une monarchie constitutionnelle, fille du deuxième roi d’Arabie saoudite, la princesse est détenue depuis mars 2019. En avril 2020, elle avait imploré la clémence du roi Salmane et le prince héritier Mohammed ben Salmane de la libérer pour raisons de santé.

« Basma bent Saud Al Saud et sa fille Suhoud… ont été libérées », a déclaré ALQST sur Twitter. Pendant des années, Basma bent Saud a été une rare princesse d’Arabie saoudite qui a exprimé son opinion au monde, critiquant le traitement réservé aux femmes par le royaume, qualifiant ses enseignements religieux d’« extrêmement dangereux » et exprimant son soutien à une monarchie constitutionnelle. Et elle s’en était tirée jusqu’à sa disparition en mars 2020. La raison de son arrestation n’était pas claire, mais cela semblait correspondre à un modèle selon lequel le gouvernement saoudien punissait les citoyens éminents qui s’étaient publiquement écartés de la ligne du gouvernement.

Le Prince s’est attaqué à d’éminents critiques

Depuis que son père, le roi Salmane, est monté sur le trône en 2015, le prince Mohammed a enfermé à plusieurs reprises des membres de la famille royale tout en consolidant sa position de dirigeant de facto du royaume. Il s’est également attaqué à d’éminents critiques. Parmi eux se trouvent des militantes emprisonnées après avoir fait campagne pour que les femmes aient le droit de conduire, et l’écrivain dissident saoudien Jamal Khashoggi, qui a été tué par des agents saoudiens à Istanbul en 2018 après avoir publié des articles critiquant le prince héritier dans le Washington Post.