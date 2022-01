Du nouveau dans l’affaire de l’assassinat de l’ancien président haïtien Jovenel Moïse. En effet, John Joel Joseph, un ancien sénateur autrefois recherché dans le cadre de l’enquête sur cette affaire, a été arrêté en Jamaïque. Selon les informations données ce samedi 15 janvier 2022 par une source de la police jamaïcaine, l’homme a été interpellé très tard hier vendredi 14 janvier.

Un individu « dangereux et armé »

Elle a par ailleurs indiqué que John Joel Joseph est actuellement placé en détention, tout en ne donnant pas de détails sur la suite de la procédure. Notons que l’ex-sénateur était depuis, recherché dans l’affaire de l’assassinat de Jovenel Moïse. A partir du mois de juillet 2021, il faisait l’objet d’un avis de recherche émis par les autorités haïtiennes, qui le présente comme un individu « dangereux et armé ». La source policière ayant donné l’information a, en outre, évoqué une collaboration entre la police jamaïcaine et leurs « partenaires internationaux ». Ces informations interviennent après les révélations du quotidien américain New York Times. Ce dernier avait en effet fait savoir que l’actuel 1er ministre Ariel Henry avait été en contact avec le suspect principal dans cette affaire, Joseph Félix Badio, avant et après l’assassinat de Jovenel Moïse.

Suite à ces informations, un porte-parole du Premier ministre a dit que l’actuel numéro un haïtien n’avait jamais eu de contact avec Joseph Badio. Pour rappel, Jovenel Moïse avait été tué le 07 juillet 2021, à Port-au-Prince. Plusieurs arrestations ont eu lieu dans le cadre de cette affaire et l’enquête se poursuit.