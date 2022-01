Plusieurs mois se sont écoulés depuis l’assassinat du président haïtien Jovenel Moïse, le 07 juillet 2021. Cela avait plongé le pays dans une situation encore plus chaotique qu’elle ne se trouvait qu’au cours du mandat du chef de l’Etat. Cependant, les choses ont semblé rentrer dans l’ordre depuis qu’Ariel Henry est devenu Premier ministre, faisant de lui le nouvel homme fort du pays.

Les deux hommes étaient en contact avant et après l’assassinat

De nouvelles révélations du média américain New York Times ont cependant mis en cause ce dernier. En effet, depuis qu’Ariel Henry tient les rênes du pays, il avait promis de résoudre les mystères qui entourent l’assassinat de Jovenel Moïse et de traduire en justice les auteurs du complot. D’après plusieurs relevés téléphoniques obtenus par le quotidien américain, Ariel Henry a entretenu un lien étroit avec Joseph Félix Badio, un suspect principal dans l’affaire de l’assassinat de Jovenel Moïse. Celui-ci était un ancien fonctionnaire du ministère de la justice. Les autorités haïtiennes le recherchent actuellement pour des soupçons dans cette affaire. Selon les informations du New York Times, Ariel Henry et Joseph Félix Badio ont communiqué avant et après l’assassinat de Jovenel Moïse. Parmi ces contacts figurent deux appels d’une durée de sept minutes, qui ont eu lieu le matin ayant suivi l’assassinat.

Deux responsables haïtiens ont également fait savoir que Joseph Félix Badio a rendu, à deux reprises (deux nuits), visite à Ariel Henry, quatre mois après l’assassinat. Cela, alors qu’il était recherché par la police. Suite à ces révélations, le camp du Premier ministre a rejeté ces informations en bloc. Un porte-parole du Premier ministre a dit que l’actuel numéro un haïtien n’avait jamais eu de contact avec Joseph Badio.